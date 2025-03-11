В Самарской области поменяют тарифы на речные перевозки

В Самарской области будут введены новые предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Изменения в марте 2025 года затронут четыре пригородных маршрута, о чем стало известно из приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона.
Согласно новым расценкам, тарифы увеличатся на маршрутах, соединяющих Самару с населенными пунктами Рождествено, Зольное, Винновка и Ширяево. Так, полный билет до Рождествено обойдется пассажирам в 105 рублей, а детский — в 53 рубля.
На маршруте Самара — Винновка максимальная стоимость полного билета составит 164 рубля, детского — 82 рубля. Путешествие до Зольного станет самым затратным: полный билет будет стоить 190 рублей, детский — 95 рублей. Наконец, поездка до Ширяево обойдется в 152 рубля для взрослых и 76 рублей для детей.
Эти изменения направлены на улучшение качества услуг речного транспорта и соответствуют современным экономическим условиям. Полный список новых тарифов доступен по ссылке, и пассажирам рекомендуется ознакомиться с ними заранее, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.