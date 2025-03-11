Российская компания начала поставки мини ГЭС в Узбекистан

Для справки: преимущества мини ГЭС в том, что такие станции не требуют плотины (их погружают в поток воды), строительство и использование таких устройств не нарушает природный ландшафт, а также не снижает качество воды. Кроме того, на эксплуатацию мини ГЭС не влияют погодные условия.