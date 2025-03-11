Российская компания начала поставки мини ГЭС в Узбекистан

Обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания «Деалан Энерго». На следующей неделе там начнут пусконаладку 8-ми мини ГЭС общей мощностью 230 кВт.
Запрос от Узбекистана составляет 40 устройств.
Ижевская компания специализируется на инновационных станциях. Ее научные сотрудники разработали магнитный генератор с варьируемой мощностью, создали новые типы водопогружных ГЭС для рек и каналов. Это принципиально новый подход к образованию высокоскоростного потока воды и ветра для получения электрической энергии, добавил Ефимов.
В планах предпринимателей из Удмуртии также выйти на рынки Туркменистана, Кыргызстана и Нигерии.
Для справки: преимущества мини ГЭС в том, что такие станции не требуют плотины (их погружают в поток воды), строительство и использование таких устройств не нарушает природный ландшафт, а также не снижает качество воды. Кроме того, на эксплуатацию мини ГЭС не влияют погодные условия.