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Олжас Бектенов поручил принять меры для локализации производства электроники в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященному развитию науки, рассмотрен вопрос необходимой поддержки для локализации производства электроники, включая оснащение лабораторий и создание технологической базы для микроэлектроники, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Источник: Пресс-служба Правительства РК

Руководитель стартапа VR UniBlock Аблай Саргаскаев представил отечественный проект по созданию нового поколения беспроводных систем с минимальной задержкой передачи данных, что важно для ИИ, автономных автомобилей и XR-технологий. Это необходимо для обеспечения безопасности и эффективности во многих сферах. В планах компании доставить первые тестовые комплекты FPGA в марте 2025 года. К июню 2025 года начнется пред промышленное производство SoC. Компания уже имеет 7 патентов и работает над стратегическим партнерством с AMD/Xilinx.

Аблай Саргаскаев отметил, что для полноценного развития микроэлектроники в Казахстане необходимо решить проблемы с локализацией. Для этого требуется специальное оборудование и лаборатории, а также кадры, которые должны начать формировать университеты.

Премьер-министр поддержал необходимость локализации производства микроэлектроники. Олжас Бектенов поручил министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслану Мадиеву, министру науки и высшего образования РК Саясату Нурбеку проработать конкретные меры поддержки.