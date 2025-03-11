Олжас Бектенов поручил принять меры для локализации производства электроники в Казахстане

Руководитель стартапа VR UniBlock Аблай Саргаскаев представил отечественный проект по созданию нового поколения беспроводных систем с минимальной задержкой передачи данных, что важно для ИИ, автономных автомобилей и XR-технологий. Это необходимо для обеспечения безопасности и эффективности во многих сферах. В планах компании доставить первые тестовые комплекты FPGA в марте 2025 года. К июню 2025 года начнется пред промышленное производство SoC. Компания уже имеет 7 патентов и работает над стратегическим партнерством с AMD/Xilinx.