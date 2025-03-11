Появился список запрещенных профессий для иностранцев, проживающих в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин издал указ, согласно которому мигрантам запрещено работать в девяти сферах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, теперь иностранец не может добывать нефть и нефтяной газ, производить нефтепродукты, работать в розничной торговле в неспециализированных магазинах, торговать напитками, табаком в специализированных магазинах, перевозить опасные грузы, работать в такси и в общественном транспорте.
Ранее «Комсомолка» писала, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудниками таксопарка в Перми. По версии следствия, один из таксопарков города подключил к сервису для заказа такси иностранных граждан, не имеющих прав на пассажирские перевозки. Это запрещено законодательством Пермского края. Иностранцы возили пассажиров с сентября 2023 года по декабрь 2024 года.