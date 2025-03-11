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В Самаре не состоялся аукцион на ремонт дорог за 30 млн рублей

Торги на определение подрядчика для содержания самарских дорог признаны несостоявшимися. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

На аукцион поступила только одна заявка от компании, которая запросила за свою работу 148,4 тыс. руб. При этом начальная цена контракта составила 30 млн руб.

Договор предусматривает устранение деформаций и повреждений на проезжей части в городе. Речь идет о заделке выбоин, просадок, а также устранении шелушения и выкрашивания на городских дорогах.

Работы должны были быть выполнены с момента заключения контракта до 10 декабря 2025 года. Гарантийный срок по договору составит полгода со дня подписания акта о приемке ремонта.