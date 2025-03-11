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Омичи массово отказываются от кредитов

За первые десять дней марта 55 тысяч омичей воспользовались возможностью запретить себе брать кредиты.

Источник: Om1 Омск

В Омской области наблюдается ажиотаж вокруг новой услуги: десятки тысяч жителей решили «завязать» с кредитами, установив себе запрет на их получение.

По данным регионального Минцифры, с 1 марта почти 55 тысяч омичей подали заявки через Госуслуги, чтобы никто — ни они сами, ни мошенники — не могли оформить кредит на их имя.

Суть проста: вы ставите на себя «кредитный блок», и банки больше не имеют права выдавать вам займы. Причем запрет можно снять и поставить снова сколько угодно раз. Считается, что это поможет защититься от дистанционных мошенников.

Только за первые три дня действия услуги её оформили 17 тысяч человек. Похоже, омичи всерьёз решили обезопасить себя от долговой ямы.