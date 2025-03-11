20 обновленных трамваев из Минска вышли на линии в Новосибирске

В Новосибирске завершили ввод в эксплуатацию 20 обновленных трамваев, доставленных из Республики Беларусь. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании 10 марта.
Трамваи прошли модернизацию в рамках контракта между Новосибирском и белорусскими производителями. Из Минска в город доставили 20 кузовов, которые затем были модернизированы и переданы в Горэлектротранспорт.
— В рамках контракта по модернизации 20 трамваев доставлены из Минска в Новосибирск 20 кузовов, модернизированы и переданы в ГЭТ 20 трамваев, из них все 20 введены в эксплуатацию, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Обновленные вагоны оснащены современным оборудованием, что повышает комфорт для пассажиров и безопасность перевозок. Это часть программы по обновлению городского транспорта, которая продолжается в Новосибирске.