Reuters: Трамп намерен перерабатывать полезные ископаемые на военных базах

Если документ будет подписан, то Министерство обороны США будет вынуждено найти землю для размещения заводов. Под контролем Пентагона находятся территории, общая площадь которых оценивается в 12 млн га. Отмечается, что строительство предприятий на территории Минобороны США имеет ряд преимуществ: не надо будет тратить средства на покупку земли, и местные жители не будут протестовать против не всегда безопасных производств.