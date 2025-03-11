Reuters: Трамп намерен перерабатывать полезные ископаемые на военных базах

Источниками международного новостного СМИ стали два высокопоставленных чиновника из Белого дома. По их словам, команда Трампа считает, что собственная промышленность для переработки редкоземельных металлов на военных базах позволит США противостоять доминированию КНР в области переработки минерального сырья.
Как сообщает RTVI, курировать строительство предприятий и их работу будет «царь критически важных минералов». Неофициальный «статус» придуман по аналогии со «званием» главы пограничной службы Тома Хомана, которого прозвали «царем границы». Кто будет «царем минералов», пока не раскрывается.
Указ о создании предприятий и специальной службы, их курирующей, Трамп может подписать уже 12 марта. Однако планы американского лидера могут измениться.
Если документ будет подписан, то Министерство обороны США будет вынуждено найти землю для размещения заводов. Под контролем Пентагона находятся территории, общая площадь которых оценивается в 12 млн га. Отмечается, что строительство предприятий на территории Минобороны США имеет ряд преимуществ: не надо будет тратить средства на покупку земли, и местные жители не будут протестовать против не всегда безопасных производств.
Использование военных баз для переработки минерального сырья усилит значимость производства, важного для нацбезопасности страны.
В своем обращении к Конгрессу Трамп пообещал, что «примет исторические меры для значительного расширения производства критически важных минералов и редкоземельных металлов в США». Reuters предполагает, что речь идет о плане по переработке металлов, вместо пересмотра системы выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых в США. Такое решение Трампа может рассердить американские горнодобывающие компании, но успокоить обеспокоенных производителей, зависящих от поставок предприятий по переработке металлов из Китая.
План был составлен из-за перспективы ограничения китайского экспорта важнейших ископаемых в ответ на увеличение пошлин для товаров из КНР в США. В начале февраля Пекин уже ужесточил экспортный контроль для вольфрама, теллура, висмута, молибдена и индия.
Китай — один из ведущих поставщиков полезных ископаемых, важных для экономики и национальной безопасности США. Поставки из КНР в Штаты составляют 70% от всех ввозимых редкоземельных металлов.