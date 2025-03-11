Парк в Минске рядом с «Северным берегом» увеличится в пять раз. Что там построят

Решено, что в состав парка войдут «дикие» земли, где пока находятся необорудованные пляжи, пешеходные тропы и лесная зона. Они расположены южнее действующего парка и включают весь полуостров в сторону Сельхозпоселка.
Как сообщается, проектирование территории завершится уже в текущем году, а строительство, вероятно, стартует в 2026-м. Проектировщики обещают новые удобные пляжи, детские и спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола и других игр.
Кроме того, в новой парковой зоне появится ресторан с панорамным видом на парк и пункты проката водного и игрового оборудования. Через лесную зону проложат пешеходные дорожки со смотровыми площадками.
В «Северном береге» сдано уже шесть домов и Международный выставочный центр. Строится еще 14 домов, а также паркинг, пожарное депо, детский сад и школа. В целом район планируют построить за 20 лет. Возможно, в будущем туда даже проведут метро.