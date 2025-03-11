В Ростовской области отремонтируют 600 км дорог в этом году

Особое внимание уделят Таганрогу, Шахтам, Волгодонску, Каменску-Шахтинскому, Гуково и Куйбышевскому району. В этом году планируется отремонтировать около 600 км дорог, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
После зимы на асфальте часто образуются трещины и ямы. Губернатор подчеркнул, что проблема не в самих повреждениях, а в несвоевременном их устранении. Он призвал муниципалитеты заключать долгосрочные контракты с подрядчиками для эффективного поддержания дорожного полотна.
Также губернатор обратил внимание на ситуацию, когда новое покрытие укладывается, а затем начинается ремонт коммуникаций. Это приводит к неэффективному использованию средств. Он поручил главам муниципалитетов совместно с министерством транспорта усилить контроль за дорожными работами и взаимодействием между ведомствами. Важно учитывать мнение жителей при планировании ремонта, сосредотачиваясь на наиболее востребованных магистралях.