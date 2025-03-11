Стала известна степень готовности мостов, ремонтируемых в Новосибирске

Недавно власти объявили новый конкурс на ремонт многострадального Димитровского моста. На объекте нужно полностью заменить конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновить перила и деформированные швы и многое другое. Со слов Стефанова, текущая готовность моста 2%.