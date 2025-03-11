Стала известна степень готовности мостов, ремонтируемых в Новосибирске

Начальник нового департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов отчитался о степени готовности мостов, которые ремонтируют в городе. Чиновник выступил с докладом на оперативном совещании в мэрии 11 марта.
Недавно власти объявили новый конкурс на ремонт многострадального Димитровского моста. На объекте нужно полностью заменить конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, обновить перила и деформированные швы и многое другое. Со слов Стефанова, текущая готовность моста 2%.
«Строительная готовность моста через Иню 17,5% — работы идут активно. Завершение запланировано на 20 сентября. Строительная готовность путепровода на Добролюбова составляет 18,2% — идет работа по доработке проектной документации», — пояснил чиновник.
Что касается строительной готовности моста через Тулу — она 3,5%. Окончание работ запланировано на 10 ноября.