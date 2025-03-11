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В Самаре весенняя генеральная уборка стартует раньше обычного

На этой неделе на городские улицы выйдут пылесосы.

Источник: администрация Самары

В Самаре раньше обычного начнут весеннюю генеральную уборку. Это связано с ранним таянием снега. В первую очередь в городе расчистят тротуары, восстановят дорожные ограждения и начнут мыть знаки и светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«На этой неделе для уборки песка и смета на дороги Самары выйдут пылесосы. В ближайшее время будем задействовать их и на тротуарах. После инвентаризации всех дорожных ограждений поврежденные восстановим. Параллельно начнем убирать вытаявший мусор, мыть светофоры, дорожные знаки, лавочки, урны и т. д.», — рассказал глава города Иван Носков.

Проведут в Самаре и традиционные общегородские субботники. Их даты объявят позже.

Напомним, в областной столице хотят увеличить количество спецтехники. В планах — приобрести многофункциональные комбинированные машины и малогабаритную технику, которые будут использовать для содержания тротуаров и скверов. Соответствующее предложение по дооснащению муниципального парка направлено в региональное правительство.