В Самаре весенняя генеральная уборка стартует раньше обычного

«На этой неделе для уборки песка и смета на дороги Самары выйдут пылесосы. В ближайшее время будем задействовать их и на тротуарах. После инвентаризации всех дорожных ограждений поврежденные восстановим. Параллельно начнем убирать вытаявший мусор, мыть светофоры, дорожные знаки, лавочки, урны и т. д. », — рассказал глава города Иван Носков.