Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ в Венгрию

«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” возобновилась», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).