Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ в Венгрию

БУДАПЕШТ, 11 марта. /ТАСС/. Поставки нефти в Венгрию из России возобновились, повреждения нефтепровода «Дружба», подвергшегося нападению вооруженных сил Украины, устранены.
Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” возобновилась», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).