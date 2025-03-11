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Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ в Венгрию

Российский системный оператор устранил повреждения, сообщил глава венгерского МИД.

Источник: РИА "Новости"

БУДАПЕШТ, 11 марта. /ТАСС/. Поставки нефти в Венгрию из России возобновились, повреждения нефтепровода «Дружба», подвергшегося нападению вооруженных сил Украины, устранены.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба” возобновилась», — написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).