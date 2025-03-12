На Урале в 2024 году выдали более 20 тысяч сертификатов на материнский капитал

С момента начала программы поддержки семей в Свердловской области выдано 450 тысяч сертификатов на материнский капитал, из которых 20 420 были выданы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.
Наиболее популярные направления использования средств — улучшение жилищных условий, обучение детей и ежемесячные выплаты.
Кроме того, с 1 февраля 2025 года в регионе материнский капитал увеличен на 9,5% в соответствии с инфляцией.
— Размер материнского капитала на первого ребенка увеличился до 690 266,95 рублей. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 221 895,14 рублей, — рассказала управляющий отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.
Она отметила, что если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сможет сразу получить 912 162,09 рубля. Также, если маткапитал был частично использован, его остаток увеличится на 9,5%.