2 миллиона туристов посетили Волгоградскую область за год

Напомним, губернатор Андрей Бочаров на профильной стратегической сессии обозначил задачи по развитию туристической отрасли в Волгоградской области и поручил к 2030 году увеличить турпоток до 3 млн человек, а к 2036-му — до 5 млн. Сейчас путешественникам в регионе доступны 334 маршрута и 427 объектов для размещения, около 2 тыс. объектов общепита.