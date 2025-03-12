2 миллиона туристов посетили Волгоградскую область за год

Итоги выполнения нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за два последних года и ближайшие планы по развитию отрасли рассмотрены в рамках заседания комиссии облдумы по вопросам реализации госпрограмм, нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области под председательством Сергея Четверикова.
В 2023 году в регионе около 200 млн рублей направили на реализацию 54 проектов развития индустрии туризма и создание модульных некапитальных средств размещения. В том числе поддержаны инициативы по укреплению отраслевой инфраструктуры, что позволило обустроить пляжи, закупить современное снаряжение, оборудовать детские зоны отдыха, пункты общепита.
Также выполнены инфраструктурные проекты, направленные на создание новых турмаршрутов, электронных путеводителей, оснащение туробъектов необходимым оборудованием, сообщили в Волгоградской облдуме.
В 2024 году на развитие инфраструктуры туризма направили 430 млн рублей. В регионе реализовали планы по обустройству модульных домов, объектов кемпинг-размещения, нестационарных причалов. По итогам 2023−2024 годов создано 266 номеров в модульных некапитальных объектах.
Еще 329 млн рублей за два года выделили для девяти проектов по осуществлению дополнительных мероприятий (электро-, водоснабжение, водоотведение, благоустройство) при создании модульных объектов.
Все это способствовало повышению турпотока в регионе — в 2024 году Волгоградскую область посетили около 2 млн человек.
В 2025 году стартовал новый нацпроект «Туризм и гостеприимство». Регион принял участие в конкурсном отборе на получение в 2025—2027 годах федеральной субсидии на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры гостеприимства. Речь в том числе идет о создании объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок, приобретении оборудования для пунктов проката.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров на профильной стратегической сессии обозначил задачи по развитию туристической отрасли в Волгоградской области и поручил к 2030 году увеличить турпоток до 3 млн человек, а к 2036-му — до 5 млн. Сейчас путешественникам в регионе доступны 334 маршрута и 427 объектов для размещения, около 2 тыс. объектов общепита.