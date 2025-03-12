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Депутат Миронов призвал провести кредитную амнистию для повышения уровня жизни

В СРЗП предложили провести кредитную амнистию.

Источник: Комсомольская правда

Для повышения уровня жизни в России необходимы кредитная амнистия и регулирование цен на продукты питания. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку», — пояснил Миронов.

Он отметил, что половина россиян направляет на выплаты банкам от 10% до 30% своего дохода, а четверть — от 30% до 50%.

Миронов также подчеркнул, что инфляция для малоимущих в полтора раза выше.

«Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Потому и разрыв между верхами и низами все больше», — добавил Миронов.

Ранее KP.RU писал о факторах переукрепления рубля на валютном рынке России.