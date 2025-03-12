Депутат Миронов призвал провести кредитную амнистию для повышения уровня жизни

«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку», — пояснил Миронов.