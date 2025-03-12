Небогатым россиянам дали дедлайн на покупку квартиры

С 1 июля 2025 года взять ипотеку будет сложнее.
С 1 июля этого года получить ипотеку станет практически невозможно для заемщиков с низким первоначальным взносом (20% и менее). Также люди, которые тратят более 80% своих доходов на выплату долгов, скорее всего, получат отказ. Центробанк вводит ограничения на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщает пресс-служба регулятора.
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«Эксперты считают это решение логичным, так как после отмены льготной ипотеки банки и застройщики идут на уловки, чтобы жилье в кредит могли приобрести люди с низким первоначальным взносом. Центробанк установит количественные ограничения для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года. Ограничения коснутся заемщиков, тратящих более 80% доходов на погашение долга и имеющих первоначальный взнос не более 20%», — передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
По мнению экспертов, решение о введении количественных ограничений по ипотеке выглядит логичным. Главная причина — стремление ЦБ ужесточить контроль над кредитованием в секторе недвижимости, особенно для заемщиков с высокой закредитованностью и низким первоначальным взносом.
Ограничения могут помочь устранить диспропорции в кредитовании. Высокие ставки и цены на жилье побуждают банки и застройщиков использовать хитрости с низким первоначальным взносом. Темпы повышения ключевой ставки опережают рост доходов населения, что увеличивает долговую нагрузку. Количественные ограничения влияют влиять на объем и структуру кредитования, что позволяет более эффективно управлять рисками на уровне всей финансовой системы.
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