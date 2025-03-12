Небогатым россиянам дали дедлайн на покупку квартиры

«Эксперты считают это решение логичным, так как после отмены льготной ипотеки банки и застройщики идут на уловки, чтобы жилье в кредит могли приобрести люди с низким первоначальным взносом. Центробанк установит количественные ограничения для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года. Ограничения коснутся заемщиков, тратящих более 80% доходов на погашение долга и имеющих первоначальный взнос не более 20%», — передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.