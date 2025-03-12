В Хабаровске начали подготовку к Российско-Китайскому форуму

В Хабаровске в коворкинг-центре «Точка кипения» состоялась рабочая встреча и.о. министра туризма края Елены Цымбал с представителями туристического бизнеса и индустрии гостеприимства. Участники обсудили вопросы развития туризма в регионе: транспортную доступность, кадровое обеспечение и объекты показа, сообщает ИА AmurMedia.
— Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин поставил перед нами амбициозные задачи. Успех зависит от слаженной работы всех участников рынка: от инфраструктуры до кадров. Особое значение имеет подготовка к Российско-Китайскому форуму — это возможность не только укрепить международные связи, но и представить наш культурный код, — подчеркнула и.о. министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал.
Особое внимание участники встречи уделили необходимости разработки единого стандарта аттестации экскурсоводов, особенно в преддверии Российско-Китайского форума (16+), который пройдет уже в мае. Это позволит обеспечить высокий уровень сервиса для иностранных гостей и укрепить репутацию региона.
Также представители отрасли подчеркнули важность создания туристического продукта, отражающего культурное наследие региона и интересного как жителям края, так и туристам из других территорий.
Ключевым инструментом развития туризма в Хабаровском крае станет Атлас объектов, объединяющий природные и культурные достопримечательности на единой удобной платформе. Этот ресурс упростит планирование путешествий и позволит туристам легко ориентироваться на территории региона, а также увеличит узнаваемость края в других субъектах страны.
Параллельно с созданием Атласа развивается проект «Паспорт дальневосточника», который уже зарекомендовал себя как эффективный способ привлечения внимания жителей к путешествиям внутри края. В проекте участвуют около 80 партнеров. Также к нему присоединится Музейный центр «Наследие Чукотки», с которым заключено соответствующее соглашение. Обладателями «Паспорта дальневосточника» уже стали более 160 человек, среди них есть и жители Дебальцево, и гражданин Германии.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, для решения поставленных задач по итогам встречи создана рабочая группа. Это позволит обеспечить прямой диалог и сосредоточиться на решении проблем отрасли.