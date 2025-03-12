В Хабаровске начали подготовку к Российско-Китайскому форуму

Параллельно с созданием Атласа развивается проект «Паспорт дальневосточника», который уже зарекомендовал себя как эффективный способ привлечения внимания жителей к путешествиям внутри края. В проекте участвуют около 80 партнеров. Также к нему присоединится Музейный центр «Наследие Чукотки», с которым заключено соответствующее соглашение. Обладателями «Паспорта дальневосточника» уже стали более 160 человек, среди них есть и жители Дебальцево, и гражданин Германии.