Закредитованных россиян захотели спасти в одной из фракций ГД

Глава фракции также обратил внимание на значительную долю доходов граждан, уходящую на выплаты банкам. По его словам, половина населения тратит от 10% до 30% своих доходов на кредитные платежи, а четверть — от 30 до 50%. Дополнительно он подчеркнул, что инфляция сильнее всего ударяет по малообеспеченным слоям населения, что усугубляет социальное неравенство.