Закредитованных россиян захотели спасти в одной из фракций ГД

Кредитная амнистия и контроль за ценами на продовольственные товары помогут повышению уровню жизни россиян.
Для повышения уровня жизни в РФ необходимы меры по контролю за ценами на продукты питания и проведение кредитной амнистии. Об этом сообщил председатель партии «Справедлива Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — сказал Миронов ТАСС.
Глава фракции также обратил внимание на значительную долю доходов граждан, уходящую на выплаты банкам. По его словам, половина населения тратит от 10% до 30% своих доходов на кредитные платежи, а четверть — от 30 до 50%. Дополнительно он подчеркнул, что инфляция сильнее всего ударяет по малообеспеченным слоям населения, что усугубляет социальное неравенство.