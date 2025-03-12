Россиянам разъяснили, кто заплатит налог на дачные туалеты и сараи

«Объектами недвижимости считаются только те, что имеют прочную связь с землей, ограничивающую их свободное перемещение с места на место, а также построенные из определенного материала, например, кирпичей, блоков, деревянных элементов. Информация об обязательном налоге на все постройки, расположенные на дачных участках, не соответствует действительности», — об этом говорится на сайте Росреестра.