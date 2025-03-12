Обновление трамвайной системы всё-таки ожидает Владивосток при поддержке Беларуси

По предварительной оценке, Владивосток при поддержке белорусского производителя сможет заменять по пять трамваев. Однако горожане восприняли новость об обновлении трамвайного парка неоднозначно. С одной стороны, этот вид общественного транспорта помогает миновать дорожные заторы на Луговой, Спортивной и Борисенко. С другой стороны, пассажиры опасаются, что новые низкопольные трамваи не выдержат езды по разбитым путям.