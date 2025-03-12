Обновление трамвайной системы всё-таки ожидает Владивосток при поддержке Беларуси

Сейчас губернатор Приморья Олег Кожемяко находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Он уже подписал соглашение с Могилёвской областью об укреплении международных и внешнеэкономических связей. Соглашение подразумевает поставку в Приморье белорусской техники, включая новые корпуса для трамваев производства минского завода «Белкоммунмаш». Также планируется закупка троллейбусов и электробусов у этого предприятия.
Во время командировки губернатора планируется подписание дорожной карты по поставкам белорусской пассажирской и коммунальной техники на 2025−2027 годы. Специалистов «Белкоммунмаша» пригласили во Владивосток для диагностики и оценки возможностей трамвайного депо дальневосточной столицы. Замена трамвайного парка во Владивостоке начнётся уже в этом году.
По предварительной оценке, Владивосток при поддержке белорусского производителя сможет заменять по пять трамваев. Однако горожане восприняли новость об обновлении трамвайного парка неоднозначно. С одной стороны, этот вид общественного транспорта помогает миновать дорожные заторы на Луговой, Спортивной и Борисенко. С другой стороны, пассажиры опасаются, что новые низкопольные трамваи не выдержат езды по разбитым путям.
В telegram-чате главы города жители предлагают сначала обновить рельсы, улучшить состояние путей и только потом закупать новые вагоны. Они отмечают, что аварии на трамвайных путях Владивостока происходят довольно часто. Последний раз трамвай сошёл с путей 11 марта в 14:20 на разворотном кольце конечной остановки «Сахалинская улица».
Предполагаемая причина аварии — техническая неисправность вагона. Однако чаще сходы трамваев происходят из-за неудовлетворительного состояния путей. Реконструкция трамвайных путей во Владивостоке не планируется из-за дороговизны проекта. Пути на участке Сахалинская — Борисенко обойдутся минимум в 120 миллионов рублей, треть из которых — это трамвайный мостик через речку Объяснения.
Город рассчитывает только на появление подходящей федеральной программы, которая позволит получить финансирование. Однако губернатор в ходе визита в Беларусь упомянул планы по строительству тяговых подстанций. Это позволит не только увеличить количество трамвайных маршрутов во Владивостоке, но и продлить их в пригород.