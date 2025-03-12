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В Красноярске демонтируют незаконные гаражи, магазины и шиномонтажки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе активно ведется работа по выявлению и сносу объектов, установленных без соответствующих разрешений.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

До конца недели планируется убрать шиномонтажную мастерскую с улицы Говорова, 54/3, которая мешает безопасному движению через пешеходный переход. Собственник согласился убрать мастерскую самостоятельно, средства бюджета на это потрачены не будут.

Также в очереди на снос находятся 55 гаражей и контейнеров, установленных незаконно на улице Энергетиков. Собственникам уже направлены уведомления о необходимости самостоятельного сноса объектов. В случае их невыполнения администрации районов проведут демонтаж, а расходы возместят через суд.

Особое внимание уделяется объектам, у которых истек срок действия договора. Так, накануне снесли павильон на улице Тобольская, 5, у владельца которого закончился срок действия договора, а также был выявлен факт незаконной торговли алкоголем. Собственник самостоятельно демонтировал объект.

Работа по выявлению и демонтажу незаконных объектов продолжается администрацией города постоянно, включая еженедельные специальные рейды, сообщает мэрия.