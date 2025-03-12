В Красноярске демонтируют незаконные гаражи, магазины и шиномонтажки

Также в очереди на снос находятся 55 гаражей и контейнеров, установленных незаконно на улице Энергетиков. Собственникам уже направлены уведомления о необходимости самостоятельного сноса объектов. В случае их невыполнения администрации районов проведут демонтаж, а расходы возместят через суд.