Капремонт старого моста через Чусовую проведет пермский «Мостоотряд»

Как сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгла договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.