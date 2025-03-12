В Башкирии назвали города и районы с самыми высокими зарплатами. Башстат обнародовал данные по уровню зарплат в муниципалитетах республики по итогам 2024 года.
По статистическим данным, средняя зарплата жителя Башкирии в прошлом году равнялась 67 576 рублям. За год доходы выросли на 18,3%.
Ожидаемо, самые высокие зарплаты получали жители Уфы и Уфимского района. Средний заработок здесь составил 90 381 рубль, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Неплохие зарплаты также были зарегистрированы в Учалинском (81 713 рублей), Хайбуллинском (79 129 рублей), Благовещенском (75 715 рублей) районах и Салавате (73 748 рублей).
Интересно, что зарплата работников в Стерлитамаке (65 444 рубля) в среднем оказалась меньше, чем в Татышлинском (72 519 рублей), Бураевском (71 323 рубля) или Калтасинском (66 702 рубля) районах.
Самые низкие зарплаты, зафиксировали статисты Башстата в Бурзянском районе — 37 911 рублей. Также ниже среднего по республике получают работники, живущие в Стерлибашевском (42 737 рублей), Бакалинскомй (43 415 рублей), Зианчуринском (43 741 рубль), Кигинском (43 959 рублей) и Караидельском (55 545 рублей) районах.