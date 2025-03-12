В Башкирии назвали города и районы с самыми высокими зарплатами

Ожидаемо, самые высокие зарплаты получали жители Уфы и Уфимского района. Средний заработок здесь составил 90 381 рубль, что на 20,1% больше, чем годом ранее. Неплохие зарплаты также были зарегистрированы в Учалинском (81 713 рублей), Хайбуллинском (79 129 рублей), Благовещенском (75 715 рублей) районах и Салавате (73 748 рублей).