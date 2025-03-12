На какие авто начали снижать цены в России

Haval F7 в комплектации 2025 года теперь идет со скидкой 150 тыс. рублей, а на Jolion 2025 года предлагают 200 тыс., хотя его цена на 100 тыс. выше прошлогодней. Продажи бренда в феврале упали на 22% (9,6 тыс. машин), что, вероятно, и подтолкнуло к снижению цен.