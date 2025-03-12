На какие авто начали снижать цены в России

Дилеры меняют ценовую политику и предлагают скидки на автомобили.
В России некоторые автопроизводители начали снижать цены на свои модели. Если посмотреть на изменения за год, многие машины подорожали: например, Geely Coolray прибавил 420 тыс. рублей, Atlas — 255 тыс., а Emgrand — 260 тыс. Данные приводятся на сайтах производителей.
«Geely Coolray за год стал дороже на 420 тыс. рублей, Atlas прибавил в цене 255 тыс., Emgrand — 260 тыс., и говорить о катастрофическом падении рынка преждевременно», — говорится на сайте. На модель Okavango цены снизились на 21 тыс., Monjaro — на 42,2 тыс. (с 3,882 млн — прим. URA.RU). Atlas потерял 74,2 тыс., а Coolray — 94,2 тыс. рублей.
Кроссоверы Belgee Х50 и Х70 от белорусско-китайского бренда с 15 февраля 2025 года подешевели на 50 тыс. рублей. С марта скидка на машины 2024 года выпуска выросла еще на 50 тыс.
Haval F7 в комплектации 2025 года теперь идет со скидкой 150 тыс. рублей, а на Jolion 2025 года предлагают 200 тыс., хотя его цена на 100 тыс. выше прошлогодней. Продажи бренда в феврале упали на 22% (9,6 тыс. машин), что, вероятно, и подтолкнуло к снижению цен.
Из шести моделей JAC подешевели пять: J7 — на 50 тыс., JS — на 130 тыс., Т8 и Т8 Pro — на 200 тыс., а JS 3 — на 250 тыс. Пикап Т9 сохранил прежнюю стоимость. Суббренд FAW удешевил две модели: В70 — на 169 тыс., а Т77 — на 250 тыс. рублей.
Цена на Jaecoo J7 за два месяца упала с 2,496 млн до 2,366 млн в феврале, а к марту выросла на 50 тыс. Итог остается ниже прошлогоднего уровня. Премиум-внедорожник Rox01 с декабря стоил 9,169 млн, но в марте на комплектацию 2024 года дали скидку 500 тыс. рублей.
Knewstar 001 с сентября подорожал до 3,763 млн, но к февралю упал до 3,590 млн, а в марте добавили скидку 60 тыс. на шины, подстраивая цену под спрос. Электрокар Evolute i-Jet подешевел на 7,5% — с марта его предлагают за 4,350 млн рублей для конкуренции с импортными моделями.