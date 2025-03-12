Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 12 марта

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 12 марта 2025 года, среду. В частности, понижены курс доллара и курс евро, однако укрепился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на среду, 12 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1770 белорусского рубля, 1 евро — 3,4651 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5985 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, которые действовали во вторник, 11 марта, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля, наоборот, несколько повышен. Заметнее изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0267 белрубля, евро потерял 0,0111 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0204 белрубля.
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