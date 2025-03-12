В Ростовской области ищут желающих работать за 500 тыс. рублей в месяц

По данным сервиса hh.ru, наиболее высокие зарплаты сегодня у директоров заводов, которые могут рассчитывать на доход от 360 тыс. рублей в месяц.
Вторую строчку рейтинга занимают специалисты по обработке данных (data scientists), их заработок начинается от 350 тыс. рублей.
На третьей позиции — старшие программисту которых зарплата составляет от 300 тыс. рублей.
На четвёртом месте — управляющие крупяными заводами, готовые получать от 300 тыс. рублей.
И на пятом месте — офтальмохирурги, которым предлагают зарплату от 250 до 500 тыс. рублей.