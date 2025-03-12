Режимы ТОР и СПВ стимулируют активность инвесторов в Хабаровском крае

Хабаровский край занимает ведущие позиции на Дальнем Востоке по объемам и темпам инвестирования. С 2015 года в рамках преференциальных режимов «Территория опережающего развития» и «Свободный порт Владивосток» в экономику региона вложено 394 миллиарда рублей, создано 14,63 тысячи рабочих мест. С 2016 по 2023 год резиденты перечислили в краевой бюджет 12,5 миллиарда рублей налогов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным министерства экономического развития края, в регионе зарегистрировано 144 резидента ТОР и СПВ. В рамках ТОР «Хабаровск» 119 компаний реализуют проекты на 39 инвестплощадках, а 25 резидентов СПВ работают в Ванинском и Советско-Гаванском районах, включая прилегающую акваторию.
Общий объем инвестиций в рамках преференциальных режимов достигает 645,5 миллиарда рублей, а число создаваемых рабочих мест превысит 23 тысячи. При этом проекты СПВ отличаются высокой инвестиционной емкостью — в среднем 9,9 миллиарда рублей на один проект.
Наибольший интерес у инвесторов вызывают строительство и девелопмент, логистика и транспорт, сельское хозяйство, пищевая промышленность, обрабатывающие производства и другие отрасли.
«Инвесторы по достоинству оценили преимущества работы в преференциальных режимах ТОР и СПВ, а также усилия властей по созданию благоприятного инвестклимата. По итогам 2024 года в основной капитал привлечено почти 626 миллиарда рублей. Регион занимает первое место в ДФО по индексу инвестиций и третье — по их общему объему», — рассказали в министерстве экономического развития края.
Резиденты ТОР и СПВ пользуются рядом льгот: нулевые ставки по налогам на прибыль, имущество и землю в первые 3−5 лет, сниженные страховые взносы, свободная таможенная зона и многое другое. Для резидентов ТОР также доступны льготная аренда и получение земли без торгов.
Инвесторы отмечают важность инфраструктурной поддержки — строительства сетей, подстанций и дорог. В ТОР «Хабаровск» возводят новые административно-производственные здания.
В 2025 году инвестиции продолжают расти, планируется расширение границ и запуск шести новых площадок на 43 миллиарда рублей. Также рассматривается распространение преференций на российскую часть острова Большой Уссурийский и создание универсальной комплексной площадки «Северная» в Краснофлотском районе Хабаровска.