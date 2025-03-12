Режимы ТОР и СПВ стимулируют активность инвесторов в Хабаровском крае

«Инвесторы по достоинству оценили преимущества работы в преференциальных режимах ТОР и СПВ, а также усилия властей по созданию благоприятного инвестклимата. По итогам 2024 года в основной капитал привлечено почти 626 миллиарда рублей. Регион занимает первое место в ДФО по индексу инвестиций и третье — по их общему объему», — рассказали в министерстве экономического развития края.