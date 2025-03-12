Мастер-план Ростова и агломерации представят летом 2025 года

До середины 2025 года власти донского региона планируют сформировать мастер-план Ростова-на-Дону и Ростовской агломерации. Об этом сообщает сетевое издание «РБК Ростов» со ссылкой на заявление заместителя губернатора Владимира Ревенко.
Перед подготовкой документа временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь встретится с крупными девелоперами. Мастер-план будет учитывать интересы населения, жителей и власти и сформирует основные подходы к застройке и развитию агломерации.
Ростовская агломерация стала частью проекта «Инфраструктура для жизни».
Мастер-план — это документ, в котором предлагаются разные варианты развития территория, определяется наиболее предпочтительный вариант развития территории и формируется концепция развития территории. Некоторое время назад такой документ появился у Таганрога.