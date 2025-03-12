Владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на 200 тыс. рублей

В Перми Мотовилихинский районный суд оштрафовал компанию «Кама Шиппинг» за нарушение лицензионных правил. Судовладелец эксплуатировал танкер «Волгонефть-212» в зимнее время.
Судно затонуло во время шторма 15 декабря прошлого года в Керченском заливе. Разлившийся из его бункеров мазут принес масштабный экологический ущерб морской акватории Краснодарского края.
В поступившем иске от транспортной прокуратуры говорится о запрете эксплуатации танкеров типа «река-море» в зимнее время. Предельный срок выхода в море ограничен 30 ноября.
В середине января этого года от Новороссийской транспортной прокуратуры в адрес «Кама Шиппинг» поступило несколько исковых требований. По одному из них Арбитражный суд 27 февраля оштрафовал судовладельца на 30 тыс. руб.