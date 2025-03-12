«Рольф»: всем машинам с пробегом перед продажей нужно будет проходить техосмотр

«Дилеры отчаянно пытаются создать себе хоть какую-то нишу, потому что сейчас они никакой общественной пользы не несут. Но дилерам надо начать с себя и перестать продавать машины со смотанным пробегом, с проблемными ключевыми агрегатами», — указал Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».