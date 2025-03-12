АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Фонд «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» ликвидировали.
Такое решение принял специализированный межрайонный экономический суд Астаны.
«Первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Кайрат Перизат», — говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Кайрат Перизат.
К тому же, при создании фонда допустили нарушения, которые носят неустранимый характер, отметили в суде.
«Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО “Biz Birgemiz Qazaqstan 2030”. Решение не вступило в законную силу», — сообщил суд.
Напомним, глава фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении 1,7 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов). На собранные от казахстанцев деньги она покупала элитное жилье, люксовые автомобили и брендовые вещи.
Ранее АФМ Казахстана заявило о том, что расследование дела против Перизат Кайрат закончится в марте.