В минстрое Самарской области прокомментировали ситуацию со строительством метро

В министерстве строительства Самарской области прокомментировали сложившуюся ситуацию со строительством новой станции метро «Театральная». Ее будущее буквально повисло на волоске из-за проблем с документами и финансированием. Комментарий с вопросом о строительстве метро написали под одним из постов губернатор Вячеслава Федорищева.
— Согласно распределению бюджета Самарской области на 2025−2027 годы, предусмотрено дополнительное выделение денежных средств на строительство станции «Театральная», — прокомментировала пресс-служба регионального минстроя.
Также в ведомстве отметили, что проект реализуют в соответствии с документацией, которая прошла госэкспертизу. Между тем, по данным подрядчика, с объекта скоро могут увезти проходческий щит, который уже ждут на нескольких объектах в Москве.