Где в Челябинской области есть редкоземельные металлы, за которые бьется президент США

«Сами по себе редкоземельные металлы не редкость, как многим кажется. Но ни один из 17 элементов не встречается в чистом виде, только в виде примесей в составе минералов. Это делает их добычу сложной технологически и, как следствие, дорогостоящей», — пояснил челябинский геолог Павел Казанский.
В Челябинской области редкоземельные металлы не добывают, хотя такая возможность есть. Есть Тенякское месторождение, которое находится в 20 километрах к северу от Снежинска. Еще в 90-х годах там обнаружили скандий. Однако дальнейшая георазведка потребует серьезных финансовых вложений, не говоря уже о самой организации добычи РЗМ.
Такая же ситуация в Свердловской области — возможность добычи есть, но работы пока не ведутся. Часть российских запасов редкоземельных металлов расположена и в Сибири. А основные сосредоточены в Мурманской области и Якутии.
Пока единственными действующими активами являются работающие в производственной связке ООО «Ловозерский ГОК» в Мурманской области и ОАО «Соликамский магниевый завод» в Пермском крае.
С 2025 года развитие добычи РЗМ предусмотрено в рамках нового нацпроекта технологического лидерства «Новые материалы и химия», который предполагает не только саму добычу, но и переработку и налаживание полного цикла индустрии редких и редкоземельных металлов.