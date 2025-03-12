Где в Челябинской области есть редкоземельные металлы, за которые бьется президент США

«Сами по себе редкоземельные металлы не редкость, как многим кажется. Но ни один из 17 элементов не встречается в чистом виде, только в виде примесей в составе минералов. Это делает их добычу сложной технологически и, как следствие, дорогостоящей», — пояснил челябинский геолог Павел Казанский.