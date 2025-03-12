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Минтруда сказало белорусам писать сразу два заявления при задержке зарплаты

Минтруда сказало белорусам, что делать при задержке зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты назвали белорусам алгоритм действий при задержке зарплаты.

В ведомстве подчеркнули, что задержка заработной платы является прямым нарушением трудового законодательства. И, прежде всего, работнику следует ознакомиться с конкретными датами выплаты зарплаты, которые установлены в организации. Конкретная дата устанавливается в трудовом договоре или контракте. Зарплату в Беларуси должны выплачивать не реже двух раз в месяц.

Если зарплату не выплатили, то нужно потребовать, чтобы работодатель это сделал. Для этого следует направить работодателю или его представителю заявление с требованием выплатить зарплату. Причем таких заявлений следует написать два.

— Рекомендуем подготовить два экземпляра заявления о выплате заработной платы: первый отдается работодателю, а на втором нужно попросить поставить отметку о принятии и оставить его у себя, — прокомментировали в пресс-службе.

Если и тогда зарплаты не будет, то следует обратиться в Департамент госинспекции труда.

Другими альтернативными вариантами в случаях невыплаты зарплаты могут быть: обращение с исковым заявлением в суд, обращение к нотариусу.

Причем, если задержка зарплаты составит один календарный месяц и более, то ее должны будут проиндексировать.

— Такая обязанность возложена на всех нанимателей вне зависимости от формы собственности организации, — подчеркнули в Минтруда.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок направления белорусов в санатории.

Также «Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах. А еще минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.