Минтруда сказало белорусам писать сразу два заявления при задержке зарплаты

В ведомстве подчеркнули, что задержка заработной платы является прямым нарушением трудового законодательства. И, прежде всего, работнику следует ознакомиться с конкретными датами выплаты зарплаты, которые установлены в организации. Конкретная дата устанавливается в трудовом договоре или контракте. Зарплату в Беларуси должны выплачивать не реже двух раз в месяц.