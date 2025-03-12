В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.
По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и превысил 10 млрд долларов США. При этом наблюдается рост как российского экспорта, так и импорта из Узбекистана.
По словам Жамшида Ходжаева, Узбекистан оценивает динамику двусторонней торговли более оптимистично и фиксирует ее рост до $11,7 млрд.
Денис Мантуров подчеркнул значительный потенциал межрегионального сотрудничества в части дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран.
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в 2024 году провели заседание Совета регионов России и Узбекистана, по итогам которого были подписаны документы о сотрудничестве на сумму свыше 220 млрд рублей", — напомнил первый вице-премьер.
Было также отмечено, что за прошедший год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере — по итогам прошлого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан.
В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов — это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В стадии оформления еще один филиал Всероссийской академии внешней торговли.