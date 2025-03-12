В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.