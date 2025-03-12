Реставраторов Ростовского цирка оштрафовали на 500 тысяч рублей за повреждение фасада

Сотрудники комитета по охране культурного наследия Ростовской области обнаружили незаконный демонтаж декора на северном фасаде цирка, который сейчас закрыт для реставрации.
«Суд постановил: Признать ООО “Интеграл” (№) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.», — следует из документа.
Как уже сообщал «Ъ-Ростов» подрядчик проводил работы без разрешения и проектной документации. Представители комитета не были уведомлены о предстоящих работах, что противоречит требованиям к объектам культурного наследия регионального значения.