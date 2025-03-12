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В Армавире в 2025 году завершат строительство стекольного завода

В Армавире в 2025 году компания «Горница» планирует завершить строительство завода по производству композитного стекла и изделий из него. Общий объем инвестиций в проект увеличился до 798 млн руб, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на министерство промышленной политики Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас завершено строительство основного производственного цеха. Также ведутся работы по обеспечению помещения электроснабжением. В результате реализации инициативы планируется создать 70 рабочих мест.

По информации СПАРК, ООО «Горница» зарегистрировано в Армавире в 2015 году. Компания специализируется на производстве столовых, кухонных и бытовых изделий из черных металлов, меди или алюминия. Руководителем и бенефициаром предприятия является Сергей Щерба. В 2023 году прибыль фирмы достигла 134,8 млн руб., выручка составила 1,8 млрд руб.

Строительство завода началось в декабре 2022 года. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 300 млн руб., а его мощность — в 3,6 млн штук продукции ежегодно. Предприятие будет производить стеклянные крышки для сковородок, кастрюль, жаропрочные жаровни и другие изделия. На территории площадью 3 га разместятся две производственные линии.