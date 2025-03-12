В Армавире в 2025 году завершат строительство стекольного завода

Строительство завода началось в декабре 2022 года. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 300 млн руб., а его мощность — в 3,6 млн штук продукции ежегодно. Предприятие будет производить стеклянные крышки для сковородок, кастрюль, жаропрочные жаровни и другие изделия. На территории площадью 3 га разместятся две производственные линии.