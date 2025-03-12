В Екатеринбурге отложили строительство тоннеля на улице Куйбышева

В Екатеринбурге отложили начало строительства пешеходного тоннеля на улице Куйбышева, которое было запланировано на 11 марта. Об этом ЕАН сообщили в мэрии.
В администрации заявили, что работы отложили. Однако они начнутся в ближайший месяц. Причины переноса не уточняются.
Строительство тоннеля должны были начать еще 24 февраля и закончить 10 июня, но вовремя к строительству не приступили. Позже сроки сдвинули на 11 марта, работы планируют завершить к Дню города, 17 августа.
Ранее глава города Алексей Орлов говорил, что этот проект является частью концепции благоустройства всей набережной Исети и создания непрерывного пешеходного маршрута. Орлов отметил, что проект по подземному переходу через Куйбышева на личном контроле держит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Строительство подземного перехода возложено на «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Компания обязана завершить все работы до ноября 2025 года. Стоимость возведения переправы составит более 300 млн рублей. Планируется, что во время строительства перекроют движение на четной стороне улицы Куйбышева.