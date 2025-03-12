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Что делать и куда обращаться, если задерживают зарплату, пояснили в Минтруда

В Беларуси каждый работник имеет право на своевременную оплату своего труда. Но что делать и куда обращаться, если зарплату все же задерживают? На этот вопрос ответили в Минтруда и соцзащиты.

Наниматель обязан выплачивать зарплату работнику не реже чем два раза в месяц. Конкретные даты выплаты прописаны в трудовом договоре либо контракте.

Если вам задержали зарплату, в первую очередь, потребуйте выплатить вам заработанные деньги. Для этого необходимо направить работодателю соответствующее требование.

«Рекомендуется подготовить 2 экземпляра заявления о выплате заработной платы: первый отдайте работодателю (его представителю), а на втором попросите поставить отметку о принятии и оставьте у себя», — советуют в ведомстве.

Можно также обратиться в Департамент госинспекции труда, в том числе и дистанционно через сервис «Обращения.бел».

Еще один способ заставить нанимателя платить зарплату — это иск в суд. Уплачивать госпошлину работнику при обращении в суд не нужно.

«Кроме того, можно пойти к нотариусу за совершением исполнительной надписи о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы. Лицо, обратившееся за совершением такой исполнительной надписи, освобождено от уплаты нотариального тарифа за совершение нотариальных действий, а также за оказание услуг правового и технического характера нотариусами», — сообщили в ведомстве.

Если задержка зарплаты составляет один календарный месяц и более, то эти деньги должны быть проиндексированы. Это касается всех нанимателей независимо от формы собственности организации.