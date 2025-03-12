Что делать и куда обращаться, если задерживают зарплату, пояснили в Минтруда

«Кроме того, можно пойти к нотариусу за совершением исполнительной надписи о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы. Лицо, обратившееся за совершением такой исполнительной надписи, освобождено от уплаты нотариального тарифа за совершение нотариальных действий, а также за оказание услуг правового и технического характера нотариусами», — сообщили в ведомстве.