Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве гостя

«Бахрейн выбрал Петербургский международный экономический форум как важную платформу для представления нашего бизнеса, культуры и туризма российской аудитории. Мы ожидаем активное участие высокопрофильных официальных делегаций и ведущих компаний Бахрейна, а также уверены в успешном расширении нашего присутствия в России, продолжая развивать наше сотрудничество на всех уровнях», — заявил посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати.