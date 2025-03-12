Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве гостя

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что в последние годы страны Персидского залива активно используют ПМЭФ для развития взаимовыгодного сотрудничества. Так, присвоение Бахрейну статуса страны — гостя форума в 2025 году создает новые возможности для укрепления экономических связей и вывода партнерства на новый уровень. Национальный павильон королевства позволит участникам ПМЭФ узнать больше о туризме и культурных проектах Бахрейна.
«Бахрейн выбрал Петербургский международный экономический форум как важную платформу для представления нашего бизнеса, культуры и туризма российской аудитории. Мы ожидаем активное участие высокопрофильных официальных делегаций и ведущих компаний Бахрейна, а также уверены в успешном расширении нашего присутствия в России, продолжая развивать наше сотрудничество на всех уровнях», — заявил посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин пригласил предпринимателей из Вьетнама на Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.
Хочу пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. И, конечно, приглашаем представителей Вьетнама на ПМЭФ летом и на ВЭФ осенью текущего года во Владивостоке.
Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2025 году состоится с 18 по 21 июня.