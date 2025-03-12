Без рыбы деньги

Выяснилось также, что стороны консультировались с организациями, которые потенциально могли бы провести судебную экспертизу, чтобы она смогла ответить на вопрос, что послужило непосредственной причиной гибели рыбы. При этом в ходе процесса выяснилось, что часть погибшей форели была передана на корм животных, а основная часть утилизирована. По данным АО «Интер РАО — Электрогенерация», один из экспертов уже сообщил, что он не сможет ответить на вопрос о причинах гибели без исследования рыбы. «Нам пояснили, что форель чувствительна к различным воздействиям, причиной ее гибели теоретически может быть и плохой корм, и ряд других факторов», — отметила представитель ответчика.