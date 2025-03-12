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На улицах Краснодара установят 1,7 тысячи новых фонарей

Власти Краснодара запланировали установку около 1,7 тыс. фонарей на 44 км городских улиц в рамках программы «Комфортный Краснодар» и выполнения наказов избирателей депутатам Гордумы.

Источник: Коммерсантъ

Проектная документация для сетей освещения уже подготовлена, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

В общий план по освещению города включены 50 объектов, реализация которых будет осуществляться поэтапно. В 2025 году администрация планирует построить сети на 19 участках улиц в различных районах Краснодара, включая пригородные территории.

Среди объектов, которые получат освещение в текущем году, — территория между коттеджными поселками «Зеленая Поляна» и «Бавария», поселки Лазурный, Индустриальный и Калинино-1. Также будет освещен Юношеский сквер в станице Елизаветинской.