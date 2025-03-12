Временный мост через реку Карасук построили в Новосибирской области

В Карасукском районе Новосибирской области построили временный мост через реку Карасук. Как сообщили в ТУАД региона, объект будет действовать на время ремонта основного моста.
— На мосту завершены работы по устройству поперечного мостового бруса и нижнего слоя деревянной проезжей части. Завершаются работы по устройству верхнего слоя деревянной проезжей части, предстоит установить барьерное ограждение, — информируют в транспортном управлении.
Объездную дорогу откроют после паводка в 2025 году. Работы на основном мосту планируют завершить к сентябрю текущего года.