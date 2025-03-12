Димитровский мост в Новосибирске оказался готов на 2%

Отметим, что ранее уже проходил конкурс на ремонт Димитровского моста, однако подрядчиков не нашлось. Муниципальный контракт предлагал компаниям 484,7 миллиона рублей. При этом ситуация на нем аварийная, дорожное полотно требует незамедлительного ремонта. Теперь сумма контракта составляет 605,6 миллионов рублей.