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Димитровский мост в Новосибирске оказался готов на 2%

НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. В Новосибирске текущая готовность Димитровского моста оказалась всего 2%. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В настоящий момент объявлен второй конкурс на ремонт объекта, пояснил первый заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

«К началу апреля мы полностью пройдем контрактацию, что позволит нам своевременно приступить к выполнению работ», — уточнил Кодалаев.

Отметим, что ранее уже проходил конкурс на ремонт Димитровского моста, однако подрядчиков не нашлось. Муниципальный контракт предлагал компаниям 484,7 миллиона рублей. При этом ситуация на нем аварийная, дорожное полотно требует незамедлительного ремонта. Теперь сумма контракта составляет 605,6 миллионов рублей.