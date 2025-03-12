Аэродромные покрытия в аэропорту Сочи отремонтируют за 10 млрд рублей

Проект, который реализует компания «Ространсмодернизация», предусматривает обновление светосигнального оборудования для улучшения условий взлета и посадки воздушных судов. Также запланировано обновление взлетно-посадочных полос, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта, передает корреспондент «Ъ-Сочи». Дополнительно модернизируют очистные сооружения, обеспечивающие сбор и очистку ливневых стоков с перронной территории.
По словам господина Комарова, после завершения реконструкции будет оценена необходимость расширения пассажирских терминалов. В настоящий момент аэропорт обслуживает около 14 млн пассажиров в год, и модернизация создаст условия для дальнейшего роста трафика.
Сочи продолжает работу по расширению маршрутной сети и улучшению внутренней инфраструктуры. Господин Комаров отметил, что обновление аэродромных покрытий позволит аэропорту принимать больше рейсов, что сделает курорт более доступным для туристов.