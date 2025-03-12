МАРТ поднял тарифы на услуги в электроэнергетике

Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало тарифы на услуги в электроэнергетике. Это определяет соответствующее постановление МАРТ (№ 19 от 28 февраля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, постановлением МАРТ повышены тарифы на услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, которые «Белэнерго» оказывает областным структурам — «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», а также Белорусской АЭС. Тарифы выросли до 94,87 белорусского рубля за 1 мегаватт установленной мощности в месяц.
Такие же услуги, которые оказываются владельцам блок-станций, которые подключены непосредственно и опосредованно к электросетям РУП-облэнерго, будут оплачиваться по тарифу 125,3 белрубля за 1 мегаватт.
Кроме того, МАРТ определил тарифы на услуги по распределению электроэнергии, которая произведена блок-станциями, по сетям РУП-облэнерго в пределах области.
Постановление вступило в силу после опубликования.
Также новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.