МАРТ поднял тарифы на услуги в электроэнергетике

Так, постановлением МАРТ повышены тарифы на услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, которые «Белэнерго» оказывает областным структурам — «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», а также Белорусской АЭС. Тарифы выросли до 94,87 белорусского рубля за 1 мегаватт установленной мощности в месяц.