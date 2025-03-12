Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ поднял тарифы на услуги в электроэнергетике

Тарифы на услуги в электроэнергетике изменены в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало тарифы на услуги в электроэнергетике. Это определяет соответствующее постановление МАРТ (№ 19 от 28 февраля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, постановлением МАРТ повышены тарифы на услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, которые «Белэнерго» оказывает областным структурам — «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», а также Белорусской АЭС. Тарифы выросли до 94,87 белорусского рубля за 1 мегаватт установленной мощности в месяц.

Такие же услуги, которые оказываются владельцам блок-станций, которые подключены непосредственно и опосредованно к электросетям РУП-облэнерго, будут оплачиваться по тарифу 125,3 белрубля за 1 мегаватт.

Кроме того, МАРТ определил тарифы на услуги по распределению электроэнергии, которая произведена блок-станциями, по сетям РУП-облэнерго в пределах области.

Постановление вступило в силу после опубликования.

Также новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.