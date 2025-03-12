На Кубани за год направили более 516 млрд рублей на госпрограммы

На Кубани направили более 516 млрд рублей на госпрограммы в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Всего за 10 лет расходы на программы составили 3 трлн рублей. Средства выделяли из всех уровней бюджета.