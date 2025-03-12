На Кубани за год направили более 516 млрд рублей на госпрограммы

На Кубани направили более 516 млрд рублей на госпрограммы в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Всего за 10 лет расходы на программы составили 3 трлн рублей. Средства выделяли из всех уровней бюджета.
«Государственные программы являются эффективным инструментом для социально-экономического развития региона. От их успешной реализации зависит качество образования, здравоохранения, культуры, улучшение жилищных условий, модернизация улично-дорожной сети, — все то, что составляет в целом уровень жизни населения», — сказал Вениамин Кондратьев.
Всего на Кубани реализуют 28 госпрограмм. В число основных входят «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», "Развитие общественной инфраструктуры. Кроме того, в крае выполнят проекты в сферах агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, санаторно-курортной отрасли, культуры и спорта.
За 10 лет на Кубани почти в 7 раз вырос объем поддержки местным бюджетам. Средства предоставляют по краевым госпрограмм на условиях софинансирования. Показатель вырос с 16 млрд рублей до 107 млрд рублей.