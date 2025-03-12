В Новороссийске начали проектирование Северного обхода города

Власти Новороссийска приступили к проектированию Северного обхода города. Ранее инициативу направили в Министерство транспорта РФ для включения в план дорожной деятельности на 2025 2027 годы. Об этом в ходе прямой линии заявил глава города Андрей Кравченко.