В Екатеринбурге новая трамвайная линия соединит Новокольцовский и Ботанику

Трамвайная линия общей протяженностью около 14 километров, в том числе около 1,16 километра в эстакадном исполнении, пройдет от трамвайного кольца на улице Юлиуса Фучика до района Новокольцовского. В районе Птицефабрики появится трамвайное депо площадью 9,12 га, а на маршруте обустроят 22 остановочных пункта.