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В Екатеринбурге новая трамвайная линия соединит Новокольцовский и Ботанику

Протяженность трамвайной линии составит порядка 14 километров.

В Екатеринбурге в три этапа планируют построить трамвайную линию, которая соединит микрорайоны Ботанический и Новокольцовский, объединив большое число маршрутов наземного общественного транспорта.

Трамвайная линия общей протяженностью около 14 километров, в том числе около 1,16 километра в эстакадном исполнении, пройдет от трамвайного кольца на улице Юлиуса Фучика до района Новокольцовского. В районе Птицефабрики появится трамвайное депо площадью 9,12 га, а на маршруте обустроят 22 остановочных пункта.

Для удобства жителей в ходе строительства расширят дорогу в районе улиц Самолетная и Щербакова, там появится отдельная полоса для выезда на объездную дорогу.